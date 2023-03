Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkoholisierter Pkw-Fahrer gestoppt

Hildesheim (ots)

Schellerten -Kemme/Farmsen- (kaw) Am 17.03.2023 gegen 13:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte des PK Bad Salzdetfurth in 31174 Schellerten, zwischen den Ortschaften Kemme und Farmsen einen 54-jährigen Fahrzeugführer aus der Gemeinde Schellerten. Dieser war mit seinem VW Golf zuvor aufmerksamen Zeugen aufgefallen, welche den Polizeinotruf wählten. Der 54-jährige zeigte schon zu Beginn der polizeilichen Kontrolle starke Ausfallerscheinungen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren wegen "Trunkenheit im Verkehr". Sein Pkw musste stehen bleiben. In einem Hildesheimer Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste der Mann auch bei der Polizei abgeben, fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge darf er nicht mehr fahren.

