Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Verkehrsunfallfluchten im Zuständigkeitsbereich der Polizei Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jul) Der erste Unfall ereignete sich bereits am Freitag, den 17.03., gegen 09:15 Uhr in Ahrbergen in der Liegnitzer Straße. Dort war der Pkw eines 63-jährigen Geschädigten ordentlich am Straßenrand abgestellt. Der Fahrzeughalter befand sich in seinem dortigen Wohnhaus und hat es wie er sagt "nur scheppern gehört". Als er vor die Tür trat, konnte er noch einen weißen Kleintransporter erkennen, der in den Kapellweg einfuhr. An seinem Renault Traffic entstand ein Schaden im Rücklichtberiech.

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich am 18.03. im Zeitraum von 9:45 Uhr und 10:20 Uhr auf dem REWE Parkplatz, in der Carl-Zeiss-Straße in Harsum. Das war das Zeitfenster, welches die 67-jährige Anzeigeerstatterin aus Harsum benötigte, um im dortigen Supermarkt einzukaufen. Zuvor hatte sie ihren Renault Megane auf den Parkplatzstellflächen abgeparkt. Als sie zurückkehrte entdeckte sie einen Schaden im Bereich des rechten Kotflügels.

Der letzte Unfall etwas anderer Art ereignete sich heute gegen 11:15 Uhr zwischen Lühnde und Wätzum. Der 52-jährige Geschädigte aus Algermissen befuhr die K 522 in Richtung Wätzum, als ein entgegenkommender Pkw auf seine Fahrspur geriet und es in der Folge zur Kollision beider Außenspiegel kam. Als er in Wätzum drehte und zur Unfallstelle zurückkam, konnte er den anderen Beteiligten nicht mehr antreffen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um eine silberne Mercedes A-Klasse gehandelt haben.

Der Schadenshöhe aller Verkehrsunfälle zusammengefasst wird auf 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei Sarstedt konnte in einigen Fällen Spuren sichern, die zur Überführung der Täterinnen/Täter tauglich sind. Dennoch ergeht die bitte an mögliche Zeugen. Wer kann Hinweise zu den unfallflüchtigen Fahrzeugen und zu den Führerinnen bzw. Führern machen. Sachdienliche Informationen werden beim hiesigen Polizeikommissariat unter der Rufnummer 05066-985115 entgegengenommen.

