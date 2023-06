POL-UN: Unna - Unbekannte brechen in fünf Kleingartenlauben ein

Werne (ots) - Mindestens vier bislang unbekannte Täter sind am Freitag (09.06.) gegen 2.45 Uhr gewaltsam in eine Tankstelle an der Lünener Straße in Werne eingebrochen und haben Zigaretten, Tabak und Alkohol entwendet. Laut einer Zeugin flüchteten zwei Personen, die Kappen und einen schwarzen Pullover trugen, in Richtung Jahnstraße. Ein weiterer Tatverdächtiger mit einem weißen Pullover rannte in Richtung ...

