Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zu hoch für Unterführung - Wohnwagen verkeilt

Heidelberg (ots)

Am Sonntag verständigte um 19:30 Uhr ein Abschleppunternehmen die Polizei, da sich in der Bahnunterführung in Schlierbach ein Wohnwagen verkeilt hatte. Der ortsunkundige 72-jährige Fahrer war mit seinem Opel von der Schlierbacher Landstraße in Richtung Am Gutleuthofhang abgebogen. Um die Steigung mit seinem Gespann zu bewältigen, beschleunigte er. Allerdings hatte er nicht darauf geachtet, dass die Höhe der Unterführung nur 2,1 m betrug, während sein Wohnwagen auf knapp 2,6 m kam. In der Folge wurde der Wohnwagen eingedrückt und es entstand ein Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Auch der PKW wurde mit einem Schaden von 5000 Euro in Mitleidenschaft gezogen. An der Unterführung ließen sich keine Beschädigungen feststellen, weshalb die Unfallörtlichkeit nach Bergung des Wohnwagens um 20:15 Uhr wieder frei gegeben werden konnte.

