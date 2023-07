Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Sachbeschädigung - Täter verletzt sich und alarmiert Polizei

Mannheim (ots)

Nachdem am frühen Sonntagmorgen um kurz nach 05 Uhr ein 23-Jähriger sowie ein 26 -und 21-Jähriger in mehreren Ebenen eines Parkhauses im innerstädtischen Quadrat N 7 mehrere Trockenbauwände beschädigten, verletzte sich der 23-Jährige bei dem Vorhaben eine Fensterscheibe einzuschlagen. Durch den Schlag zersprang die Fensterscheibe und der 23-Jährige zog sich leichte Schnittverletzungen an der Hand zu. Aufgrund seiner Verletzungen alarmierte der junge Mann daraufhin eigenständig die Polizei. Durch den ebenfalls hinzugerufenen Rettungswagen wurde der 23-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die anderen beiden Männer wurden nach Beendigung strafprozessualer Maßnahmen vor Ort entlassen. Sie müssen sich nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell