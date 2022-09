Polizei Gütersloh

POL-GT: Zusammenstoß beim Abbiegen - drei Verletzte

Gütersloh (ots)

Halle/W. - (HL) Am Samstag, 10.09.2022, kam es gegen 20:00 Uhr im Ortsteil Künsebeck zu einem Zusammenstoß zweier Pkw mit einem Schwerverletzten und zwei Leichtverletzten.

Zuvor hatte ein 22-jähriger Mann aus Bielefeld mit einem VW Golf die Haller Straße (B 68) in Fahrtrichtung Halle befahren. Zeitgleich näherte sich ein 35 Jahre alter Mann aus Steinhagen mit einem Cupra Formentor auf der Brackweder Straße (B 68) aus entgegenkommender Richtung. In Höhe der Kreuzung B 68 / Schnatweg / Ascheloher Weg beabsichtigte der 22-jährige Bielefelder nach links in den Schnatweg einzubiegen, dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Cupra des Bielefelders. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch den Zusammenprall wurde der 22-jährige Bielefelder leicht verletzt. Der 35-jährige Steinhagener erlitt schwere Verletzungen, ohne in Lebensgefahr zu schweben. Sein 23-jähriger Beifahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Die verletzten Unfallbeteiligten wurden durch alarmierte Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Beide Pkw wurden in Folge der Kollision stark im Frontbereich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 25.000 Euro. Die Unfallstelle war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

