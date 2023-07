POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Roller entwendet - Zeugen gesucht!

Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstag kam um kurz nach 16:30 Uhr ein 52-jähriger mit seinem Renault in der Egerlandstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Gartenmauer. Dann fuhr der Mann in Schlangenlinien auf dem Königsberger Ring weiter. An der Einmündung zur Dresdner Straße stieß er ...

mehr