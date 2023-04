Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.04.2023.

Salzgitter

Zukunftstag bei der Polizei war ein voller Erfolg.

Nach mehreren Jahren der Corona bedingten Pause freuen wir uns als Polizei sehr, dass wir über 60 Schülerinnen und Schüler in unserer Inspektion in Salzgitter-Lebenstedt anlässlich des Zukunftstages für Jungen und Mädchen begrüßen durften.

Von Anfang an war das Interesse am Polizeiberuf sehr groß und schnell waren die begehrten Plätze vergeben.

Die Polizei in Lebenstedt ist sehr vielfältig aufgestellt. In annähernd fünf Stunden beschrieben und zeigten die Kolleginnen und Kollegen den Interessierten wichtige Organisationseinheiten am Standort Salzgitter.

Die sogenannte Verfügungseinheit ist eine spezialisierte Einheit innerhalb der Polizei, die für vielfältige Aufgaben eingesetzt werden kann. Beispielhaft können dies Großeinsätze oder Kontrollen sein. Die Beamten sind speziell für ihre Aufgaben geschult.

Den Interessierten wurden Betäubungsmittel gezeigt, um sie vor den Gefahren des Konsums zu warnen. Mit einer speziellen Brille konnte ein Drogen- bzw. Alkoholkonsum simuliert werden. Die Schüler und Schülerinnen erlebten hautnah, wie sich das Sichtfeld nach einem Konsum verändert.

Weiterhin wurde den Jugendlichen ein Handlasermessgerät erläutert. Mit diesem können speziell geschulte Beamtinnen und Beamte die Geschwindigkeit von Fahrzeugen messen. Viele Kinder hatten großen Spaß beim Ausprobieren dieses Messgerätes. Alle Fahrzeuge hielten sich jedoch an die vorgeschriebene Geschwindigkeit.

Die Kinder und Jugendlichen konnten sich weiterhin einen Überblick verschaffen, welche Waffen von der Polizei beschlagnahmt wurden. In einem speziellen Musterkoffer wurden einige Exemplare gezeigt. Die Botschaft der Polizei war es immer, auf die Gefährlichkeit und zum Teil Strafbarkeit der Waffen hinzuweisen.

Eine weitere Station war das Fachkommissariat Forensik. Den Interessierten wurden die verschiedenen Arten der Spurensicherung gezeigt. Weiterhin erhielten sie einen Einblick in die Abnahme von Fingerabdrücken zur Identifizierung von Personen.

Interessiert waren alle auch beim Erklären und Zeigen unseres Fuhrparks und des Gewahrsamsbereiches.

Große Highlights waren aber die Vorführungen der Reiterstaffel und der Hundestaffel. Hier erhielten die Teilnehmer tiefe Einblicke in die Arbeit der Tiere.

Für die Polizei war dieser Zukunftstag ein tolles Erlebnis, zusammen mit den Interessierten ein paar schöne und informative Stunden zu erleben.

"Wir hoffen, dass wir den Polizeiberuf interessant darstellen konnten."

