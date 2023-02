POL-SE: Elmshorn - Einstweilige Unterbringung in einer psychiatrischen Fachklinik nach versuchtem Tötungsdelikt

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch (15.02.2023) ist es in Kaltenkirchen zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in eine Erdgeschosswohnung gekommen. In der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 19:45 Uhr betraten Unbekannte in Abwesenheit des Bewohners die Wohnräume in der Hüttmannstraße. Ersten Informationen zur Folge wurde ein ...

mehr