POL-UL: (UL) Blaustein - Feuer in Wohnung

Ohne Verletzte endete am Donnerstag ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Blaustein.

Gegen 14.45 Uhr bemerkte eine Zeugin das Feuer im obersten Stockwerk eines Hochhauses im Buchbronnenweg. Offensichtlich brannte es dort in einer Wohnung. Rettungskräfte rückten aus. Polizei und Feuerwehr evakuierten das Gebäude. Nach etwa einer halben Stunde war der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Nachdem der Brand gelöscht war konnten die Bewohner wieder in das Gebäude zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge war die Familie, in deren Wohnung das Feuer ausbrach, nicht zuhause als es zum Brand kam. Da die Wohnung durch den Brand völlig zerstört wurde, kamen die Bewohner bis auf Weiteres bei Bekannten unter.

Brandermittler der Polizei Ulm sicherten Spuren. Sie schätzen den Schaden auf etwa 100.000 Euro. Bei der Evakuierung des Gebäudes fand die Feuerwehr in einer Wohnung auch die skelettierte Leiche einer Person. Der Kriminaldauerdienst nahm die Ermittlungen auf. Ob es sich bei der Person um den Wohnungsinhaber handelt, muss ebenso wie die Todesursache noch ermittelt werden. Ein Zusammenhang zwischen Brand und Leichenfund besteht den derzeitigen Erkenntnissen nicht.

