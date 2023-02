POL-RBK: Burscheid - Frontalzusammenstoß durch Fahrbahnglätte am Morgen

Bergisch Gladbach (ots) - Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter insgesamt fünf Fahrzeuge in den Stadtteilen Hand und Paffrath auf und entwendeten die fest verbauten Navigationssysteme. Gemeldet wurden die Aufbrüche an drei VW, einem BMW und einem Seat alle am Montagmorgen (27.02.). Im Stadtteil Paffrath kam es zum Diebstahl aus zwei Pkw der Marke VW. Auf einem Parkplatz an der Paffrather Mühle schnitten ...

