POL-UL: (UL) Munderkingen - Über zwei Promille

Am Donnerstag meldeten Zeugen einen Lkw-Fahrer, der bei Munderkingen in Schlangenlinien unterwegs war.

Gegen 11.45 Uhr meldeten Zeugen einen auffällig fahrenden Lkw-Fahrer. Der soll in deutlichen Schlangenlinien von Kirchbierlingen über Rottenacker nach Munderkingen gefahren sein. Die Polizei traf den Lkw-Fahrer in der Gartenstraße bei einer Firma an. Bei der Kontrolle rochen die Beamten bei dem 36-jährigen Fahrer Alkohol. Daraufhin wurde bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von deutlich über zwei Promille. Ein Arzt nahm ihm deshalb Blut ab. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt. Seinen Führerschein musste er abgeben. Die Polizei Munderkingen nahm auch Ermittlungen auf, ob der Mann möglicherweise einen Unfall verursachte. Denn an dem Lkw stellten die Beamten wohl einen frischen Unfallschaden fest.

