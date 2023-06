Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch im Sägewerk - Korrektur

Nordhausen (ots)

Ein Einbruch in das Sägewerk Ferna / Dorfstraße 1 beschäftigte die Polizei im Eichsfeld in den Morgenstunden des 09.06.2023. Unbekannte Täter waren in der Nacht zuvor in das Objekt durch das Aufbrechen mehrerer Türen und Fenster eingedrungen und hatten aus einem Lagerraum mehrere Motorsägen in Wert von ca. 5.000,-EUR entwendet.

