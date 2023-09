Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Nach Kontrolle in Haft

Am Mittwoch kontrollierte die Polizei einen 22-Jährigen in Blaubeuren.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte gegen 19 Uhr einen 22-Jährigen in einem BMW in der Straße Stockäcker. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem bestand gegen den 22-Jährigen ein Haftbefehl. Da der Fahrer des BMW die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, brachten die Beamten des Polizeipostens Blaubeuren den 22-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt. Um eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis kam der 22-Jährige ebenfalls nicht herum.

