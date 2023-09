Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz - 29-Jähriger schwer verletzt

Am Donnerstag kollidierte ein Kraftradfahrer mit einem Gartenzaun in Mergelstetten bei Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 11.35 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit einem Kraftrad die Buchhofsteige in Richtung Reutenen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen verlor der Fahrer in einer Linkskurve alleinbeteiligt die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er erst mit einem Gartenzaun und kam anschließend im Vorgarten des Nachbargrundstücks zu Fall. Der Mann wurde durch den Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei Heidenheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den entstandenen Schaden auf rund 3.000 Euro.

++++1806654(TH)

David Gonnermann, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell