Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kinderwagen geklaut und im Internet zum Kauf angeboten

Kaiserlautern (ots)

Ziemlich dreist hat sich am 17.08.23 ein 23-jähriger Mann verhalten. Ein vor einem Haus in der Mühlstraße abgestellter Kinderwagen nannte er schnell sein Eigen und bot diesen auf einer Angebotsplattform zum Kauf an. Die Eigentümerin erkannte ihren Kinderwagen und schaltete die Polizei ein. An der Wohnanschrift des Verkäufers konnte der Kinderwagen aufgefunden und der rechtmäßigen Besitzerin anschließend wieder zugeführt werden. Der Täter muss sich jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten. |ca

