Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl während Busfahrt

Kaiserlautern (ots)

Diebe haben am Samstag (19.08.23) während der Busfahrt in der Innenstadt einem 63-jährigen Mann, den neben ihm liegenden schwarzen Rucksack gestohlen. Nachfragen beim Fundbüro oder dem Busunternehmen führten zu keinem Erfolg. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdacht des Diebstahls aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die das Geschehen beobachtet haben. Mögliche Hinweise nimmt die Polizei in Kaiserslautern gerne unter der Telefonnummer 0631/369-2150 oder per E-Mail an die pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen. |ca

