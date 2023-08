Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus Pkw

Kaiserlautern (ots)

In der Nacht zum Mittwoch trieben Unbekannte ihr Unwesen in der Obermaierstraße. Ein 86-jähriger Halter eines Mercedes Benz bemerkte den Diebstahl am nächsten Morgen. Der Mann versicherte, das Auto am Tag zuvor abgeschlossen in der offenen Garage abgestellt zu haben. Der Täter entwendete ein Navigationsgerät. Die Polizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wenn Sie Hinweise geben können, melden sie sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 oder per E-Mail an die pikaiserslautern1@polizei.rlp.de.

