Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Handtaschendiebstahl in Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

Auf der Harmoniestraße in Rheydt kam es um heutigen Morgen zu einem versuchten Handtaschendiebstahl. Die 64jährige Geschädigte fuhr mit ihrem Fahrrad über die Straße und hatte ihre Handtasche in einen Fahrradkorb gelegt, als die unbekannte Täterin versuchte diese zu entwenden. Der Vorgang wurde von der Geschädigten bemerkt, so dass sie ihre Tasche festhalten konnte. Hierbei kam ihr auch eine Zeugin der Tat zu Hilfe. Die Täterin flüchtete im Anschluss über die Stresemannstraße. Sie kann als 25 - 30 Jahre alt, mit blonden Haaren zum Zopf gebunden und rosafarbener Bekleidung beschrieben werden. Hinweise nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161 29-0 entgegen.

