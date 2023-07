POL-MG: Zeugen gesucht: Nach Radunfall PKW entfernte sich

Mönchengladbach (ots) - Zwei unbekannte Personen - ein Mann und eine Frau - haben am Freitag, 28. Juli, gegen 13.40 Uhr an der Bachstraße in Rheydt eine 84-jährige Frau überfallen und ihr das Portemonnaie geraubt. Laut eigenen Angaben der Seniorin war diese zu Fuß mit ihrem Rollator an der Bachstraße in der Nähe der Mittelstraße unterwegs, als ein Mann und eine Frau sie plötzlich von hinten packten und ...

mehr