Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Brände in Wickrath: Zwei Jugendliche (15 und 16) tatverdächtig

Mönchengladbach (ots)

Im Zusammenhang mit dem Brand in einem leerstehenden Haus an der Rheindahlener Straße in Wickrath am Freitag, 28. Juli, um 0.50 Uhr hat die Polizei die Identität von zwei jugendlichen Jungen im Alter von 15 und 16 Jahren festgestellt, die verdächtigt werden, das Feuer gelegt zu haben.

Über den Brand hat die Feuerwehr Mönchengladbach eine Pressemitteilung veröffentlicht, die unter folgendem Link aufgerufen werden kann: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115879/5568562

Im Rahmen des Einsatzes gaben Zeugen der Polizei Hinweise auf die beiden Jugendlichen, die kurz nach dem Ausbruch des Feuers von dem Haus weggelaufen seien. Die Polizei traf sie im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung in der Nähe des Tatortes an und nahm sie mit zur Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten sie an ihre Erziehungsberechtigten.

Am Abend zuvor, 27. Juli, hatte an der Kirchstraße in Wickrath um 19.54 Uhr ein Baum gebrannt. Zeugen hatten auch hier zwei Jugendliche davonlaufen sehen. Möglicherweise handelte es sich bei ihnen um dieselben Täter.

Ob die Jungen auch als Tatverdächtige für weitere Brandstiftungen der letzten Wochen in Betracht kommen könnten, wird noch ermittelt. Die Ermittlungen dauern an. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell