POL-MG: Manipulation an Geldautomat: Warnung vor Skimming

Mönchengladbach (ots) - Zwei unbekannte Täter haben am Mittwoch, 27. Juli, zwischen 8.40 Uhr und 8.50 Uhr einen Einbruch in ein Geschäft an der Hindenburgstraße verübt und daraus mehrere Handys und Tablets entwendet. Das betroffene Geschäft befindet sich an der oberen Hindenburgstraße, unweit des Alten Marktes. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das ...

