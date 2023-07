Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen gesucht: Unbekannte überfallen Seniorin

Mönchengladbach (ots)

Zwei unbekannte Personen - ein Mann und eine Frau - haben am Freitag, 28. Juli, gegen 13.40 Uhr an der Bachstraße in Rheydt eine 84-jährige Frau überfallen und ihr das Portemonnaie geraubt.

Laut eigenen Angaben der Seniorin war diese zu Fuß mit ihrem Rollator an der Bachstraße in der Nähe der Mittelstraße unterwegs, als ein Mann und eine Frau sie plötzlich von hinten packten und festhielten. Während der Mann sie festhielt, griff die Frau in die Handtasche der Seniorin und nahm die Geldbörse heraus. Damit flüchteten die beiden in Richtung Mittelstraße. Die 84-Jährige blieb äußerlich unverletzt.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei im Umkreis waren ohne Erfolg. Laut den Angaben der Geschädigten war die Frau circa 18 bis 20 Jahre alt und hatte blonde Haare, die sie zu einem Zopf trug. Den Mann konnte sie nicht genauer beschreiben.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der 02161-290 zu melden. (jn)

