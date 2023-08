Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Leichenfund in Homburg

Obduktion bestätigt natürliche Todesursache

Homburg (ots)

Saarbrücken. Der am gestrigen Mittwoch (09.08.2023) tot im Garten seines Hauses in Homburg aufgefundene 72-Jährige starb höchstwahrscheinlich in der vergangenen Woche eines natürlichen Todes. Dies ergab die heute (10.08.2023) in der Rechtsmedizin in Homburg durchgeführte Obduktion.

Nach der Mitteilung einer Nachbarin, die gestern um 12:15 Uhr per Notruf an die Polizei erfolgte, fanden Polizeikräfte im Garten eines Wohnhauses in Homburg eine dort vergrabene Leiche. Spezialeinheiten des Landespolizeipräsidiums hatten nach Eingang der Meldung zunächst das Wohnanwesen durchsucht. Im Haus trafen sie auf zwei Personen, die von der Polizei befragt wurden.

Die Identität des aufgefundenen Leichnams, bei dem es sich um den Hauseigentümer handelt, konnte ebenso wie die Todesursache in der heutigen Obduktion geklärt werden. Die beiden anderen Personen, die ebenfalls in dem Haus wohnen, wurden aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Die Ermittler des Dezernats LPP 213 (Straftaten gegen das Leben) gehen derzeit davon aus, dass diese beiden den Toten, aus noch ungeklärter Motivlage heraus, vor wenigen Tagen im Garten vergraben hatten.

Die Ermittlungen dauern an.

