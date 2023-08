Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe nutzen unbeobachteten Moment

Kaiserlautern (ots)

Einen unbeobachteten Moment haben Taschendiebe am Mittwochmittag in einem Einkaufszentrum am Fackelrondell ausgenutzt und eine 75-jährigen Frau bestohlen. Wie die Frau der Polizei meldete, hielt sie sich in einem Drogeriemarkt auf. Ihren Rucksack trug sie verschlossen auf dem Rücken. Später stellte sie fest, dass ihre Geldbörse weg war. Darin befanden sich ihr Personalausweis, Bank- und Versicherungskarte, Führerschein, sowie Bargeld. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen. Wenn Sie Hinweise geben können, melden sie sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 oder per E-Mail an die pikaiserslautern1@polizei.rlp.de. |ca

