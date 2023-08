Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in Lalendorf

Lalendorf (ots)

Am Montag, dem 21.08.2023, gegen 04:54 Uhr ging in der Einsatzleitstelle der Polizei eine Meldung über den Brand eines größeren Gebäudes auf dem Gelände des Agrarhof-Köper in 18279 Lalendorf ein. Beim Eintreffen der Polizei vor Ort, waren bereits mehrere Freiwillige Feuerwehren aus dem Umkreis mit den Löscharbeiten beschäftigt. Da es sich bei dem Brandobjekt um ein ca. 150 m langes Mehrzweckgebäude handelt, welches auch bereits in voller Ausdehnung brannte, musste durch die Feuerwehr Löschwasser herangeführt werden. Zu diesem Zweck wurde die B 104 vollgesperrt und eine Umleitung durch die Ortslage Lalendorf eingerichtet. Aufgrund des noch laufenden Einsatzes, insbesondere Löscharbeiten, können zur Ursache sowie zur Schadenshöhe noch keinen Angaben gemacht werden.

