Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230206.5 Itzehoe: Falsche Familienangehörige erbeuten Bargeld

Itzehoe (ots)

Zwei falsche Familienangehörige haben sich am vergangenen Mittwoch in Itzehoe in das Vertrauen einer älteren Dame geschlichen und auf diese Weise Bargeld von ihr erbeutet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen suchten die zwei Männer am Nachmittag gegen 15.00 Uhr die Geschädigte in ihrer Wohnung in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße auf. Sie gaben an, zur Familie zu gehören und baten um Geld. Die Seniorin, die der Situation aufgrund ihres Alters nicht gewachsen war, übergab den Unbekannten schließlich 160 Euro, mit denen die dreisten Gauner verschwanden. Die Tat fiel erst auf, als die Rentnerin später ihrer Tochter von den Geschehnissen berichtete.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor Personen, die sich unter Angabe falscher Identitäten an der Tür oder am Telefon in das Vertrauen ihrer Opfer schleichen. Insbesondere ältere Menschen sollten immer wieder über derartige Maschen informiert werden. Bei Unsicherheiten sollten Betroffene sich stets bei ihnen Vertrauten oder bei der Polizei rückversichern, bevor sie Fremden Bargeld aushändigen oder auf Aufforderung Überweisungen tätigen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell