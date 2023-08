POL-HRO: Brand eines Mähdreschers

Vietgest (Landkreis Rostock) (ots) - Am 19.08.2023 gegen 13:00 Uhr ging eine 79-jährige deutsche Frau in einem See bei Vietgest schwimmen. Ein Zeuge beobachtete wie die Frau unter- und nicht wieder auftauchte. Helfer konnten die Frau vom Grund des Sees bergen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, verstarb die 79-jährige noch vor Ort. Die genauen Umstände sind Gegenstand des eingeleiteten ...

