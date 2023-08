POL-HRO: 79-jährige nach Badeunfall verstorben

Rostock (ots) - Das Auffinden von Munition führt derzeit zu einem polizeilichen Einsatz in Rostock. Im Rahmen von Baumaßnahmen wurde in der Carl-Hopp-Straße Munition aufgefunden. Die genaue Verifizierung, um was für Munition es sich handelt, dauert an. Neben der Polizei sind derzeit auch die Feuerwehr vor Ort. Weiterhin ist der Munitionsbergungsdienst angefordert. Die Carl-Hopp-Straße ist derzeit im Bereich der ...

mehr