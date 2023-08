Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Munitionsfund in Rostock (Erstmeldung)

Rostock (ots)

Das Auffinden von Munition führt derzeit zu einem polizeilichen Einsatz in Rostock. Im Rahmen von Baumaßnahmen wurde in der Carl-Hopp-Straße Munition aufgefunden. Die genaue Verifizierung, um was für Munition es sich handelt, dauert an. Neben der Polizei sind derzeit auch die Feuerwehr vor Ort. Weiterhin ist der Munitionsbergungsdienst angefordert. Die Carl-Hopp-Straße ist derzeit im Bereich der Straße Schwarzer Weg sowie der Max-Eyth-Straße gesperrt. Der Verkehr wird über die L 22 umgeleitet. Der S-Bahn-Verkehr ist zwischen Hauptbahnhof und Warnemünde in beiden Richtungen gesperrt. Die Polizei berichtet nach. Anfragen der Pressvertreter können unter Telefon 0381 4916 3840 gestellt werden.

Carsten Kroll Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

