Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verdacht der Brandstiftung

Grevesmühlen (ots)

Am 18.08.2023 kam es in den frühen Morgenstunden gegen 00:45 Uhr zu einem Brand im Stadtgebiet Grevesmühlen. Zeugen hatten über den Notruf mitgeteilt, dass sie nach mehreren Knallgeräuschen einen Feuerschein in der Wasserturmstraße wahrnehmen konnten. Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei brannte eine Gartenlaube bereits in voller Ausdehnung. Trotz der Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen wurde die unbewohnte Gartenlaube vollständig durch das Feuer zerstört. Nach ersten Erkenntnissen wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung der Gartenlaube ausgegangen. Der Kriminaldauerdienst Wismar kam zum Einsatz und beschlagnahmte den Brandort vorerst für weitere Untersuchungen. Der Brand verursachte einen Schaden von etwa 3000 Euro. Am Einsatzort sammelten sich mehrere Anwohner, um die Geschehnisse zu beobachten. Personen wurden nicht verletzt. Für die eingeleiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung bittet die Polizei Grevesmühlen um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03881/7200 an das Polizeirevier Grevesmühlen zu wenden oder ihre Beobachtungen über die Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de zu melden. Brenda Nagel Polizeioberkommissarin Polizeirevier Grevesmühlen

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell