Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperverletzung in Güstrower Südstadt

Güstrow (ots)

In der Güstrower Südstadt hat sich am Donnerstag gegen 16:40 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen insgesamt sechs Personen ereignet. Der Hinweis dazu ging in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock über Notruf ein. Die Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Güstrow konnten an der Tatörtlichkeit im Bereich der August-Bebel-Straße zunächst nur noch drei der beteiligten Personen antreffen. Dabei handelte es sich um einen 16-jährigen Deutschen und zwei irakische Jugendliche. Ihren Angaben zufolge sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 16-jährigen deutschen Geschädigten und einem 33-jährigen Deutschen gekommen. Diese habe bereits im Bereich des AWO-Jugendclubs am Platz der Freundschaft begonnen. Zu dem Handgemenge kamen anschließend die zwei angetroffenen Iraker sowie zwei alkoholisierte Männer hinzu. Der 15-jährige Iraker wurde dabei leicht verletzt. Noch vor Eintreffen der Polizei konnten sich beide alkoholisierten Männer sowie der 33-jährige Deutsche entfernen. Bereits 40 Minuten später fielen die beiden geflüchteten, alkoholisierten Männer im Bereich der Südstadt erneut auf. Dabei handelte es sich um einen 25-jährigen Syrer und einen 22-jährigen Guineer. Beide bestellten sich Essen an einem Imbiss und konnten dieses allerdings nicht bezahlen. Nachdem sie des Imbisses verwiesen wurden, warfen sie einen Stuhl gegen die Fensterscheibe des Imbisses. Beide beschuldigte Personen wurden daraufhin durch die Polizeibeamten festgestellt. Auf Grund des hochaggressiven Auftretens des Syrers wurde dieser zunächst zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam genommen. Zu den geschilderten Sachverhalten wurden Strafverfahren eingeleitet. Madeleine Haker Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

