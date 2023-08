Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Anhänger auf BAB 24 umgekippt - Vollsperrung in Fahrtrichtung Berlin dauert an

Stolpe (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagmorgen, 17.08.2023, gegen 00:45 Uhr der 66-jährige Fahrer eines LKW mit Anhänger auf der BAB 24 zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin in Fahrtrichtung Berlin nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kippte der mit Feuerzeugen beladene Anhänger auf die Seite. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim deutschen Fahrer war unauffällig. Dieser blieb bei dem Unfall unverletzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Anhängers musste die BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt werden. Die Maßnahmen der Bergung des Anhängers, welche mit einem Kran durchgeführt werden müssen, dauern noch an. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

