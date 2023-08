Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in Lübtheen - Stand der polizeilichen Ermittlungen

Lübtheen (ots)

Am Abend des 24. Juli 2023 hatte die Polizei Kenntnis zu einem tätlichen Angriff auf einen 42-jährigen Mann aus Lübtheen erhalten. Dieser soll von mehreren Tatverdächtigen körperlich angegriffen worden sein. Dabei sei auch ein Baseballschläger zum Einsatz genommen wurden. Der Mann erlitt eine Platzwunde und wurde anschließend medizinisch in einem Krankenhaus versorgt. Die Polizei Hagenow nahm eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Der Geschädigte wurde noch vor Ort zum Sachverhalt befragt. Die weiteren Ermittlungen übernahm zunächst das Kriminalkommissariat in Hagenow. Im Rahmen der Ermittlungen konnten drei Männer und eine Frau identifiziert werden, welche an dem in Rede stehenden Vorfall beteiligt gewesen sein sollen. Die genaue Beteiligung der einzelnen Personen ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Alle beteiligten Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Auch der in der Türkei geborene Geschädigte besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Durch die Auswertung weiterer Beweismittel und der erneuten Anhörung bzw. Vernehmung des Geschädigten am Dienstag, den 15. August ergaben sich Hinweise, die einen politisch motivierten Hintergrund nicht ausschließen lassen. Aus diesem Grund hat der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese dauern weiter an.

Tobias Gläser Polizeipräsidium Rostock Straße der Demokratie 1 18196 Waldeck 038208 888 2041

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell