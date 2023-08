Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Vollsperrung auf der BAB 20

Neukloster (ots)

Am 13.08.2023 ereignete sich gegen 23:45 Uhr auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Kröpelin und Neukloster ein schwerer Verkehrsunfall. Ein polnischer Transporter befuhr die Autobahn in Fahrtrichtung Lübeck. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke. In der Folge fuhr das Fahrzeug wieder in Richtung Fahrbahn und kollidierte mit einem vorbeifahrenden PKW Mercedes, welcher als Gespann mit einem Anhänger fuhr. Aufgrund der Kollision riss der Aufbau des Transporters auf, worauf das Fahrzeug seine Fracht verlor. Das Fahrzeug war mit etwa 500 Amazon-Paketen beladen, welche sich auf der Fahrbahn verteilten. Derzeit dauert die Vollsperrung in Richtung Lübeck aufgrund der Bergungsarbeiten an. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auf 25.000 EUR geschätzt.

Carsten Kroll Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

