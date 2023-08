Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Rostock-Warnemünde (ots)

Am 12.08.2023 ereignete sich gegen 15:00 Uhr in Warnemünde ein Verkehrsunfall bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 68-jähriger Saab-Fahrer die John-Brinckmann-Straße in Warnemünde aus Richtung der Fritz-Reuter-Straße kommend. Aus bislang noch ungeklärter Ursache beschleunigte der Saab-Fahrer im Verlauf der John-Brinckmann-Straße stark und verlor in der weiteren Folge die Kontrolle über den Pkw. An der Kreuzung John-Brinckmann-Straße / Dänische Straße prallte der Saab-Fahrer frontal und ungebremst in einen dort parkenden Mercedes Vito. Durch die Wucht des Aufpralls schob der Saab den Mercedes nachfolgend über drei Poller hinweg auf den Gehweg und beschädigte anschließend noch einen Laternenpfahl. Sowohl der 68-jährige deutsche Saab-Fahrer als auch die 36- und 66-jährigen Mitfahrerinnen wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten ins Rostocker Südstadtklinikum. Ersten Erkenntnissen nach erlitt der Fahrzeugführer des Saab vor dem Unfall plötzliche und massive gesundheitliche Probleme. Ein Mitarbeiter der Rostocker Stadtwerke prüfte im Zeitraum der Unfallaufnahme die technische Sicherheit der Laterne. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden geborgen. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 35.000 Euro geschätzt. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

