Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Güstrow (ots)

Am 13.08,.2023 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem schweren Unfall in Güstrow . Ein VW Bus und ein Kia Xceed befuhren die Neukruger Straße. Der Fahrer des Kia beabsichtigte in den Ziegeleiweg abzubiegen und hielt verkehrsbedingt, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Der VW kam dem Kia entgegen und fuhr nach ersten Erkenntnissen zu weit links und touchierte den Kia seitlich. In der Folge kam der VW aufgrund eines geplatzten Reifens nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 55-jährige Fahrer des VW wurde schwerverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 EUR. Die Insassen des Kia blieben unverletzt. In der Neukruger Straße kam es bis gegen 18:30 Uhr zu Beeinträchtigungen.

Carsten Kroll Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

