Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Doppelte Bescherung am Heiligen Abend

Nordhausen (ots)

Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes entschlossen sich am 24.12.2022 gegen 16:10 Uhr, ein Elektrokleinstfahrzeug der Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dies geschah in Nordhausen, Bochumer Straße. Bei dem 39-jährigen Nutzer des E-Rollers wurde starker Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest führte zu dem stolzen Ergebnis von 2,03 Promille. Für den Mann war die Fahrt somit beendet. Eine Blutprobe im hiesigen Klinikum wurde veranlasst und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Normalerweise wäre der 39-Jährige nach der Blutprobenentnahme noch im Krankenhaus aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen worden. Das war in diesem Fall allerdings nicht möglich : die Überprüfung der Personalien des Delinquenten führten zu der Erkenntnis, dass dieser aufgrund eines Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben war. Und so führte der Weg für den alkoholisierten Führer des E-Rollers vom Klinikum zunächst in den Gewahrsamstrakt der Nordhäuser Polizeidienststelle und von dort aus weiter zur nächstgelegenen Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell