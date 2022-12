LPI-NDH: Mit Moped vor der Polizei geflüchtet

Sondershausen (ots) - Am 23.12.2022, in der Zeit zwischen 08.15 Uhr und 13.15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Frankenhäuser Straße ein vor dem Kaufland am Fahrradständer angeschlossenes blau-/türkisfarbenes Mountainbike der Marke "Ghost" im Wert von 600,- EUR. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Tel.Nr. 03632/6610 gern entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion ...

