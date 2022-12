LPI-NDH: Mountainbike entwendet

Worbis (ots) - Am 24.12.2022 gegen 17:00 Uhr warfen zwei unbekannte Jugendliche an der B 247, Ortsumfahrung Worbis, auf Höhe Klienkreuzes Steine auf einen vorbeifahrenden PKW. Dieser wurde dadurch an der Frontscheibe beschädigt. Der Fahrer wurde zum Glück nicht verletzt. Der Schaden am PKW wird auf ca. 800,-EUR geschätzt. Um Zeugenhinweise wird ausdrücklich gebeten Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

