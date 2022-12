LPI-NDH: Straßenverkehr

Am Ohmberg (ots) - In der Zeit von DConnerstag dem 22.12.2022, 18:00 Uhr bis zum 23.12.2022, 14:30 Uhr drangen unbekannte Täter am Schleifweg in Großbodungen durch ein Fenster in eine Gartenlaube ein und entwendeten daraus alkoholische Getränke im Wert von ca. 30,-EUR Zu allen Straftaten wird um Zeugenhinweise gebeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: ...

mehr