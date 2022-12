Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw mutwillig beschädigt

Sondershausen (ots)

Am 23.12.2022, in der Zeit von 06.40 Uhr bis 14.07 Uhr, parkte eine Fahrzeugführerin ihren Pkw auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Frankenhäuser Straße 52 a. In diesem Zeitraum beschädigten unbekannte Täter auf bisher unbekannte Art und Weise, möglicherweise mit einem Schlüssel oder spitzen Gegenstand, den PKW der Geschädigten auf der Beifahrerseite. Der Schaden erstreckt sich über die gesamte Beifahrerseite. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizeiinspektion in Sondershausen unter der Tel.Nr. 03632/6610 entgegen.

