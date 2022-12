LPI-NDH: Berauscht unterwegs in Nordhausen

Sondershausen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am 23.12.2022, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr, die beiden Kennzeichentafeln eines Pkw Chevrolet, welcher in der Bahnhofstraße abgeparkt war. Hinweise zu den Tätern nimmt die PI Kyffhäuser unter der Tel.Nr. 03632/6610 gern entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 ...

