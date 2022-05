Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Bus-Insassen gesucht

Wittingen-Mahnburg (ots)

Am Dienstag, den 10.05.2022 kam es in der Ortsdurchfahrt von Mahnburg gegen 14:15 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Omnibus und einem PKW. In einer Kurve prallten die beiden Fahrzeuge jeweils mit der Fahrerseite gegeneinander. Im Omnibus haben sich zu diesem Zeitpunkt drei junge Fahrgäste befunden. Die unbekannten zwei jungen Männer und eine junge Frau waren aus Lessien bzw. Boitzenhagen in Richtung Wittingen unterwegs und werden gebeten sich mit der Polizei Wittingen unter 05831-252880 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell