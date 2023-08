POL-HRO: 56-jährige Krad-Fahrerin nach Unfall schwer verletzt

Wismar (ots) - Am 12.08.2023 kam es um 22:43 Uhr in der Lübschen Straße in Wismar zu einem Raub. Zwei unbekannte maskierte männliche Täter erbeuteten hierbei die Tageseinnahmen der dortigen Filiale eines Pizzalieferdienstes. Anschließend flohen die Täter in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zum Erfolg. ...

