Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ermittlungen nach Hitlergruß

Rostock (ots)

Am Rande einer angemeldeten Versammlung am gestrigen Montag in Rostock, ist ein 38 Jahre alter Mann aufgefallen, der mehrfach den Hitlergruß in Richtung der Versammlungsteilnehmer zeigte. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten den Mann vor Ort feststellen. Der Deutsche gab die Tathandlung zu. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

