POL-FR: Bad Säckingen: Unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 09.08.2023 auf Donnerstag, 10.08.2023, hebelten Unbekannte eine Tür auf um in das Gebäude eines Möbelgeschäftes in der Hauptstraße zu gelangen. Im Gebäude wurden zwei sogenannte Möbeltresore aufgehebelt. Aus den Tresoren wurde Bargeld, in noch unbekannter Höhe, entwendet. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / ...

mehr