POL-FR: Murg: Einbruch in Möbelgeschäft

Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen, 11.08.2023, gegen 5:30 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Kleingartenanlage in der Bissierstraße in Freiburg. Nach derzeitigem Kenntnisstand stand eine Hütte auf einer Parzelle in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr Freiburg konnte den Brand löschen, sodass ein Übergreifen des Brandes auf weitere Schrebergärten verhindert wurde. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden kann ...

