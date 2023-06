Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Bisher unbekannter Täter legt E-Scooter in Gleisbereich - Güterzug kollidiert damit

Bild-Infos

Download

Bernburg (ots)

In den Abendstunden des 1. Juni 2023 meldete die Notfallleistelle der Bahn der Bundespolizeiinspektion Magdeburg, dass ein Güterzug im Be-reich des Bahnhofes Bernburg-Roschwitz einen im Gleisbereich liegen-den E-Scooter erfasst hat. Bei Einfahrt des Zuges bemerkte der Trieb-fahrzeugführer den Roller, bremste sofort und verhinderte so womöglich schlimmeres. Die Strecke wurde für den nachfolgenden Zugverkehr um 21:25 Uhr gesperrt. Einsatzkräfte der Bundespolizei fuhren umgehend zum Ereignisort. Durch die Kollision waren Lackkratzer an einer Abdeckung an der ersten Achse der Lok erkennbar, sodass der Güterzug nach Abschluss aller erforderlicher Maßnahmen seine Fahrt fortsetzen konnte. Die Streckensperrung wurde gegen 22:45 Uhr durch den Notfallmanager der Bahn wieder aufgehoben. Es kam zu insgesamt 80 Minuten Verspätung im Personen- und Güterverkehr. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und benötigt die Hilfe der Bevölkerung: Wer kann Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben, welche sich am Donnerstag, den 1. Juni 2023 gegen 21:20 Uhr am Bahnhof Bernburg-Roschwitz mit einem E-Scooter aufgehalten haben? Es ist nicht auszuschließen, dass die oder der Täter sich auch während der Kollision noch im Nahbereich aufgehalten haben. Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut darauf hin, dass es sich hierbei um eine nicht unerhebliche Straftat handelt, die im schlimmsten Fall zu gravierenden Sach- und/oder Personenschäden führen kann.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell