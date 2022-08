POL-HAM: Grauer Audi gesucht

Hamm-Herringen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße Ecke Schachtstraße am Samstag, 20. August, wurden zwei Frauen verletzt. Gegen 21.20 Uhr befuhr eine 18-Jährige in ihrem Peugeot die Dortmunder Straße in Richtung Westen. Als sie abbremste, um nach rechts in die Schachtstraße einzubiegen, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem hinter ihr fahrenden Mercedes. Die Peugeot-Fahrerin aus Hamm wurde ...

